Held der Monumentalfilme: Charlton Heston wäre 100 geworden

Seine ersten Filmrollen ergatterte Heston in den frühen 1940er Jahren, auch im Radio war er tätig. Während des Zweiten Weltkriegs diente er drei Jahre in der Air Force, bevor er in New York als Model arbeitete und dort auch seine grosse Liebe, Lydia Clarke (1923–2018), kennenlernte. Clarke war ebenfalls Model und Schauspielerin und mit Heston von 1944 bis zu seinem Tod im Jahr 2008 verheiratet – fast 65 Jahre. Sie starb am 3. September 2018 im Alter von 95 Jahren.