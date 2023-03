Helen Mirren begeistert in frühlingshaftem Blumen-Look

Helen Mirren (77) hat am vergangenen Donnerstag ihren Film «Shazam! 2: Fury of the Gods» (Kinostart: 16. März 2023) in Rom vorgestellt. Bei einem Photocall trug die britische Schauspielerin ein pinkes Midikleid, das durch sein frühlingshaftes Muster mit gelben und weissen Blüten zum Blickfang wurde.