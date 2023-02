In ihrem neuen Film verkörpert Mirren die erste weibliche Premierministerin Israels, Golda Nattiv. Über die Rolle in dem Biopic von Regisseur Guy Nattiv (49) sagte Mirren auf einer Pressekonferenz vor der Premiere: «Es ist eine grosse Herausforderung, sie in der schwierigsten Phase ihres aussergewöhnlichen Lebens darzustellen. Ich hoffe nur, dass ich ihr gerecht werde.» In Israel und auch Palästina sorgte die Besetzung von Mirren für teils massive Reaktionen. Zum einen wurde kritisiert, dass Mirren selbst keine Jüdin sei, zum anderen wurde sie als Rassistin beschimpft.