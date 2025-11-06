Helen Mirren bekommt Golden-Globe-Ehrenpreis

Preisverdächtige Schauspielkunst

Die heute 80–Jährige blickt auf sechs Jahrzehnte im Filmgeschäft zurück. Ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann sie 2007 für die Verkörperung von Elizabeth II. in «Die Queen» – eine von insgesamt vier Academy–Award–Nominierungen in ihrer Karriere. Auch bei den Golden Globes ist sie keine Unbekannte: Mit 17 Nominierungen und drei Auszeichnungen hat sie dort ihre Spuren hinterlassen.