Helen Mirren glänzt mit spektakulärem Schmuck in Cannes

Insgesamt trug Mirren Edelsteine im Wert von über 400 Karat – und beeindruckte damit die Fotografen am Rand des roten Teppichs. Ihr eleganter Look bestand aus einem hochgeschlossenen schwarzen Abendkleid mit Puffärmeln, akzentuiert durch eine bodenlange, türkisfarbene Schärpe. Gekrönt wurde das Ensemble von einem schwarzen, blumenförmigen Fascinator auf ihrem Kopf. An den Ohren trug sie klassische Perlenohrringe. Der unbestrittene Blickfang ihres Outfits war jedoch das exklusive Collier mit dem Namen «Marina Collier».