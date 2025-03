Helen Mirren: «James Bond ist geboren aus tiefem Sexismus»

Echte Geschichten von Spioninnen statt weibliche 007

Die oft genannte Forderung, die Rolle des 007 künftig einfach mit einer Frau zu besetzen, sagt Mirren auch nicht zu. Stattdessen würde sie gerne die realen Geschichten von echten Frauen sehen, die in der Geschichte der Spionage tatsächlich mitgemischt haben: «Frauen waren schon immer ein grosser und unglaublich wichtiger Teil des Geheimdienstes, das waren sie schon immer. Und sehr mutig. Es ist verblüffend, was Frauen in der französischen Résistance getan haben, unglaublich mutig. Ich würde also echte Geschichten über aussergewöhnliche Frauen erzählen, die in dieser Welt gearbeitet haben.»