Helen Mirren liebt Liam Neeson noch immer

Helen Mirren (77) und Liam Neeson (70) waren in den 80er Jahren ein Liebespaar. Noch heute hat die 77-Jährige grosse Gefühle für den Action-Helden. In einem Interview mit dem Fashion-Magazin «AARP» schwärmte die Leinwand-Ikone von ihrem Ex-Partner. «Ich verspüre auch heute noch eine sehr tiefe Liebe für ihn. Er ist einfach so ein grossartiger Typ», so die Oscarpreisträgerin.