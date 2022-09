Helen Mirren und mehr: Diese Stars würdigen Queen Elizabeth II.

Mick Jagger: «Mein ganzes Leben lang war sie da»

Sänger und Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (79) schrieb in einem Tweet: «Mein ganzes Leben lang war Ihre Majestät, Königin Elizabeth II., immer da. Ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Kindheit ihre Hochzeitshighlights im Fernsehen gesehen habe. Ich erinnere mich an sie als eine wunderschöne junge Dame, an die vielgeliebte Grossmutter der Nation. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der königlichen Familie.»