Helen Mirren wird 80: Die Königin der Schauspielkunst

Und immer wieder war sie Königin. Mit 18 Jahren tritt sie dem National Youth Theatre bei. Kurz darauf spielt sie Kleopatra in Shakespeares «Antonius und Cleopatra» am Londoner Old Vic und erhält ein Angebot der Royal Shakespeare Company und erste Filmrollen. 1995 verkörpert sie in «King George – Ein Königreich für mehr Verstand» Königin Charlotte und wird bei den Filmfestspielen in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet und für den Oscar nominiert. 2005 stellt sie in der TV–Serie «Elizabeth I» die legendäre englische Monarchin dar und erhält dafür den Emmy Award und Golden Globe.