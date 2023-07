Claudia Schiffer, Gigi Hadid und Co. sprechen Beileid aus

Weitere Details zu den Umständen gibt das Model nicht preis. In den Kommentaren tummeln sich bereits Beileidsbekundungen von zahlreichen Stars. Claudia Schiffer (52) schreibt unter anderem: «Liebste Helena, es tut mir so leid, dass dein Vater verstorben ist. Ich erinnere mich, wie ich ihn mit deiner Mutter in Paris traf und dachte, wie liebenswert er war und was für eine tolle Familie ihr seid.»