Helene Fischer beim «Schlagercomeback»: «Es ist so schön!»

Helene Fischer (37) hat am Samstagabend (23. Juli) ihren eigenen Countdown für ihr TV-Comeback bekommen. 60 Sekunden wurden in Florian Silbereisens (40) Show «Das grosse Schlagercomeback.2022» im Ersten heruntergezählt, bis die Schlagerkönigin am Ende der Sendung endlich die Bühne betrat. «Ich bin und bleibe ihr Fan», kündigte Silbereisen, mit dem sie bis 2018 in einer Beziehung war, die Sängerin an.