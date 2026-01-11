Helene Fischer: Emotionales Comeback bei Florian Silbereisen

Im Gespräch mit Silbereisen verriet Helene Fischer in der Sendung: «Mir geht's sehr, sehr gut, ich bin wahnsinnig glücklich.» Die Fans hätten ihr «die schönste Gänsehaut beschert». Weiter erklärte die 41–Jährige, sie habe sich sehr auf diesen Abend gefreut. «Ich lebe zur Zeit ein komplett anderes Leben, das ist ein wunderschöner Ausflug» und ein Vorfühlen, auf das, was dieses Jahr alles noch komme. Gemeinsam gaben Silbereisen und Fischer dann das Duett «Schau mal herein» zum Besten.