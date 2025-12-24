Helene Fischer feiert Comeback in Florian-Silbereisen-Show

Einen kleinen Vorgeschmack auf ein Comeback gab es bereits: In der ARD–Show «Klein gegen Gross» stand Fischer vor gut zwei Wochen erstmals wieder vor der Kamera, stellte sich einem musikalischen Duell und präsentierte einen neuen Song. Moderator Kai Pflaume gratulierte ihr dabei zur Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer, worauf Fischer offen über ihr privates Glück sprach. «Ich bin ganz, ganz beseelt», sagte sie unter anderem.