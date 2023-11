Helene Fischer kündigt «360° Stadion Tour» für 2026 an

Auf ihrer Webseite werden bereits die Stationen dieses Konzert–Spektakels bekanntgegeben. Nach dem Tour–Auftakt in Berlin am 13. Juni 2026 geht es über Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Wien bis nach Zürich. Zudem sei auch ein Auftritt in München «fest eingeplant», der in Kürze bestätigt werden soll.