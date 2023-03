Helene Fischers (38) langersehnte «Rausch Live»-Tour sollte eigentlich am heutigen Dienstag (21. März) in Bremen starten. Doch die Schlagerkönigin hat sich bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen, deshalb musste der Tour-Auftakt verschoben werden. Auch die Konzerte in Köln sind davon betroffen. Die angesetzten Termine werden allerdings nachgeholt, wie Fischer bereits via Instagram ankündigte. Jetzt stehen die Ersatztermine fest.