Mysteriöser Verband Stein des Anstosses

Grund für die Gerüchte sei demnach ein Tape, das Fischer derzeit am rechten Handgelenk trägt. In Aufnahmen, die ein Fan während des Mittwoch–Konzerts (30. August) gemacht hat, bezieht die Sängerin dazu Stellung: «Es wurde ja jetzt geschrieben, ich habe erneut einen Unfall gehabt am Trapez. Dem ist natürlich nicht so. Denn es ist nur eine kleine Schürfwunde und ich will einfach nicht, dass es weiter aufreisst. Das ist alles.» Auch habe besagte Wunde nichts mit ihrer Tour zu tun, sondern sei – ganz unspektakulär – im Haushalt geschehen.