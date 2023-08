Helene Fischer setzt ihre «Rausch»-Tour fort

Nach ihrer zweimonatigen Sommerpause setzt Helene Fischer (39) am heutigen Freitag (25. August) ihre «Rausch»–Tour fort. 28 Konzerte stehen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz noch auf dem Programm. Zunächst gibt sie in Köln bis zum 2. September sieben Konzerte vor jeweils rund 15.000 Zuschauern. Da bis 27. August zudem die «Gamescom» in der Domstadt stattfindet, empfehlen die Verantwortlichen der Lanxess–Arena eine frühzeitige Anreise.