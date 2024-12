«Helene Fischer Show»: Quoten-Einbruch für den Schlagerstar

Unter den 14– bis 49–Jährigen war die «Helene Fischer Show» die meistgesehene Sendung nach «Kevin – Allein in New York». Mit einem Marktanteil von 15 Prozent und 718.000 Zuschauern in der Altersklasse war sie bei den Jüngeren im Vergleich mit dem Gesamtpublikum jedoch weniger beliebt. Auch hier zeigte sich eine niedrigere Quote als noch im vergangenen Jahr: 2023 erreichte die Show 1,16 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren, was zu einem Marktanteil von über 20 Prozent führte.