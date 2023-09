«Helene Fischer Show»: Ticketverkauf für die Aufzeichnung startet bald

Details zur Aufzeichnung

Demnach wird die neue «Die Helene Fischer Show» an zwei Tagen im Dezember aufgezeichnet und die Sängerin, Akrobatin und Moderatorin hofft auf die Unterstützung der Fans. «Wir werden uns hoffentlich bei der Aufzeichnung der Show am 01. und 02. Dezember 2023 in der Messehalle in Düsseldorf sehen», heisst es in dem Post. Die Tickets gibt es ab «06. September exklusiv bei Ticketmaster Deutschland».