Helene Fischer singt mit Otto Waalkes: Baby Shark, doo-doo, doo-doo

«Sie ist die Schöne und ich bin das Andere»

«Der Haifisch hat nicht nur Zähne, sondern auch massive Imageprobleme, spätestens seit Steven Spielbergs ‹Weissem Hai› gilt er als lebensgefährlich», wird Waalkes von Universal zitiert. «Auch Haie haben klein angefangen», beweise der Song. Über die Zusammenarbeit scherzt Waalkes, dass bei den beiden «die Rollenverteilung ganz klar» sei: «Sie ist die Schöne und ich bin das Andere – und auch in diesem Fall konnte ich ja schlecht die Mutterrolle übernehmen, dafür durfte ich alle anderen Rollen spielen.»