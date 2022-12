Helene Fischer stand kurz vor einem Burnout

Schlagerstar Helene Fischer (38) hat im Schweizer Fernsehen ein bemerkenswertes Interview gegeben. In der SRF-Show «Gredig direkt» stellte sich die Sängerin rund 38 Minuten lang den Fragen des Journalisten Urs Gredig (52) - und gab dabei teils beachtliche Einblicke in ihr Seelenleben. 2019 legte Fischer eine Pause ein, die durch die Corona-Pandemie unfreiwillig verlängert wurde. Weil Fischer damals schon in einem Interview mit Frank Elstner (80) von Erschöpfung und Müdigkeit sprach, will Gredig von der Sängerin wissen: «Das tönt ein bisschen nach Burnout ...»