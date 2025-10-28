Helene Fischer tritt überraschend in TV-Show auf

Zwar müssen Fans von Helene Fischer (41) dieses Weihnachten auf die beliebte «Helene Fischer Show» verzichten, jetzt gibt es allerdings eine grosse Überraschung: Die Sängerin hat offenbar ihre Babypause unterbrochen, um an einer TV–Sendung mitzuwirken, die in der Weihnachtszeit im Fernsehen zu sehen sein wird.
Wie zunächst «Bild» und RTL berichteten, sei Fischer am gestrigen Sonntag bei der Aufzeichnung der ARD–Sendung «Klein gegen Gross» mit Kai Pflaume (58) aufgetreten. Laut «Bunte» teilte der Moderator sogar ein gemeinsames Bild mit Fischer auf Instagram, dieses war am Montagabend allerdings nicht mehr verfügbar. Die «Klein gegen Gross»–Folge soll am 13. Dezember im Ersten ausgestrahlt werden.
Sprecher bestätigt TV–Auftritt
Ein Sprecher von Helene Fischer bestätigte die Gerüchte der Deutschen Presse–Agentur. Die Sängerin soll demnach in der Sendung ihr neues Album mit dem Titel «Die schönsten Kinderlieder – Winter– und Weihnachtszeit», das am 28. November erscheint, vorstellen. Die «Klein gegen Gross»–Folge soll am 13. Dezember im Ersten ausgestrahlt werden.
Im August hatte Helene Fischer verkündet, sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes den Rest des Jahres «weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen» zu wollen. Aus diesem Grund sagte die Sängerin auch die diesjährige Ausgabe ihrer «Helene Fischer Show», die von 2011 bis 2019 und 2023 sowie 2024 am 1. Weihnachtsfeiertag im Ersten lief.