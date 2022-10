Kein «Schlagerbooom», aber frühes «Traumschiff»

Dass im Ersten am 22. Oktober eine «Show mit Florian Silbereisen» laufen wird, war bereits bekannt. Fans hatten sich auf eine neue Ausgabe von «Schlagerbooom» gefreut und hatten hier auch Drews' letzten Auftritt erwartet. Anfang Oktober hatte Silbereisen dann in der MDR-Talkshow «Riverboat» erklärt, was wegen der Corona-Pandemie hinter den Kulissen abläuft: «Wir leben in schwierigen Zeiten», insofern müsse man immer flexibel sein. Der 41-Jährige fügte hinzu: Seit zweieinhalb Jahren bereite «das gesamte Team immer wirklich bis zuletzt drei, vier, teilweise fünf Shows parallel» vor, um dann ganz flexibel reagieren zu können. «Weil man nie wirklich vorhersehen kann, was geht jetzt wieder, was geht nicht», so Silbereisen.