Helene Fischer und Otto Waalkes machen gemeinsame Sache

Ein erstes Video der Zusammenarbeit tauchte bereits am Mittwoch auf Fanseiten via Instagram und TikTok auf. Der etwa 30–sekündige Clip zeigt Fischer und Waalkes bei der Performance des Songs in einer animierten Comic–Umgebung. Fischer übernimmt dabei die Gesangspartie der «Mama Shark», während Waalkes als «Papa Shark» auftritt. Der Komiker schlüpft damit einmal mehr in seine bekannte Rolle «Baby–Otto», die ihn bereits des Öfteren in einem Kinderwagen zeigte.