Helene Fischer und Shirin David präsentieren Rap-Version von «Atemlos»

Remake von «Atemlos» macht viele Fans sprachlos

Das frisch veröffentlichte Remake dürfte viele Helene–Fischer–Fans nicht nur atemlos, sondern auch sprachlos machen. Denn die Unterschiede zu dem bekannten Original sind ziemlich gravierend und gewöhnungsbedürftig. Neben den HipHop–Beats, mit denen das Lied nun unterlegt wurde, stellen vor allem die neu eingefügten Rap–Passagen von Shirin David eine geschmackliche Herausforderung dar. Darin heisst es beispielsweise «It‹s getting hot / Guck auf meine Entourage / Jeder von ihn›n glitzert wie ein Diamant / Wen wir lieben, das geht niemanden was an, ja / Es gibt kein Shaming, keine Vergleiche, keine Konkurrenz /Wenn du mich 'ne Diva nennst, ist das ein Kompliment».