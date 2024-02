Helene Fischer versteigert signiertes Porträt für den guten Zweck

Award erzielt 5.200 Euro

Bereits im vergangenen Sommer hatte Helene Fischer über United Charity eine Aktion gestartet und ihren Sold–Out–Award für fünf ausverkaufte Konzerte in der Rudolf Weber Arena Oberhausen versteigert. Damit wurden 5.200 Euro für ein Kinderkrankenhaus im ukrainischen Saporischschja erzielt. Aktuell läuft auch noch die Versteigerung einer Doppel–CD «Rausch» in der Deluxe–Edition – mit ihrer Unterschrift auf dem Cover. Der Erlös daraus geht an die Fanhilfe e.V., die Kindern durch Sachspenden eine kleine Freude bereiten möchte.