Helene Fischer vor ihrer Tour: «Ich bin insgesamt entspannter»

Am 10. Juni startet Helene Fischer (41) ihre «360° Stadion Tour», während der sie wieder vor zigtausenden Fans auftreten wird. Im Vorfeld zeigt sich die Sängerin aber ganz entspannt.
Im Interview mit «Gala» erzählt die inzwischen zweifache Mutter: «Mit den Jahren wächst eine innere Ruhe – und die Balance zwischen dem jungen Wilden in mir und der Freiheit, nicht mehr alles mitmachen zu müssen.» Sie könne nun «klarer Nein sagen» und sei «insgesamt entspannter». Sie habe das Gefühl, dass sie derzeit «sehr» bei sich angekommen ist.
Sie bezeichnet sich als «Rennpferd»
Ihre über die Jahre gewonnene Selbstakzeptanz betrifft auch ihr Äusseres, wie Fischer weiter verriet. Sie habe gelernt, dass genau das, was sie einzigartig mache, ihre Stärke sei. Kleine Unregelmässigkeiten seien kein Makel, sondern gehörten eben zur ihr. «Ich finde es ganz schön, wenn man Menschen das Alter ansieht», sagt die Sängerin. «Grundsätzlich soll aber jeder selbst entscheiden, was ihm guttut. Wenn Botox oder Filler helfen, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen, ist das völlig legitim.» Für sie käme ein Eingriff allerdings aus folgendem Grund nicht infrage: «Als Sängerin transportiere ich Emotionen – im Gesicht, in jeder Nuance. Wenn ich da zu viel glätten würde, hätte ich Sorge, an Glaubwürdigkeit zu verlieren.» Sie wolle, dass ihr Publikum ihre Gefühle «lesen kann, wenn ich singe».
Bald ist dazu wieder Gelegenheit – und Helene Fischer kann es nach ihrer Babyauszeit kaum noch erwarten. «Nach dieser stillen und leisen Zeit endlich wieder laut sein zu dürfen, mich mit meinem Publikum zu vereinen und diese Energie zu teilen, fühlt sich schon jetzt grossartig an. Ich spüre schon den neuen Vibe.» Sie empfinde auch kein «lähmendes Lampenfieber» vor grossen Auftritten, sondern «eher ein elektrisierendes – ich bin ein Rennpferd, das endlich aus dem Stall will».
Mit spezieller Würfel–Bühne auf Tour
Die Tournee hatte Helene Fischer bereits Ende November 2023 kurz nach ihrer «Rausch»–Tour angekündigt. Zu den ursprünglichen Terminen gesellten sich inzwischen einige Zusatzkonzerte. Zwischen dem 10. Juni und 17. Juli besucht Fischer mehrere Städte. Los geht es im Rudolf–Harbig–Stadion in Dresden. Das letzte Konzert spielt sie in der Münchner Allianz Arena. Für die Open–Air–Tour wurde eine spezielle XXL–Würfel–Bühne entwickelt, auf der Fischer mitten im Publikum performt.