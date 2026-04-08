Helene Fischer vor ihrer Tour: «Ich bin insgesamt entspannter»

Sie bezeichnet sich als «Rennpferd»

Ihre über die Jahre gewonnene Selbstakzeptanz betrifft auch ihr Äusseres, wie Fischer weiter verriet. Sie habe gelernt, dass genau das, was sie einzigartig mache, ihre Stärke sei. Kleine Unregelmässigkeiten seien kein Makel, sondern gehörten eben zur ihr. «Ich finde es ganz schön, wenn man Menschen das Alter ansieht», sagt die Sängerin. «Grundsätzlich soll aber jeder selbst entscheiden, was ihm guttut. Wenn Botox oder Filler helfen, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen, ist das völlig legitim.» Für sie käme ein Eingriff allerdings aus folgendem Grund nicht infrage: «Als Sängerin transportiere ich Emotionen – im Gesicht, in jeder Nuance. Wenn ich da zu viel glätten würde, hätte ich Sorge, an Glaubwürdigkeit zu verlieren.» Sie wolle, dass ihr Publikum ihre Gefühle «lesen kann, wenn ich singe».