Helene Fischer: Was erwartet die Zuschauer im Konzertfilm?

Wiedersehen auf der Arena-Tour

Und wer am Ende des Films immer noch nicht genug von Helene Fischer bekommen hat, der kann sich schon mal auf das kommende Jahr freuen. Denn nach der Konzertfilm-Ausstrahlung ist vor der grossen Arena-Tour. Diese startet laut Webseite am 21. März in Bremen und endet am 10. September in der Wiener Stadthalle. Und ebenfalls laut Website gibt es sogar vorher noch eine kleine Live-Option, denn Helene Fischer wird am 1. Oktober beim «Sound & Snow» in Bad Hofgastein, Österreich, zu sehen sein.