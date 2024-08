Helene Fischer wird 40: Die atemlose Schlager-Revolutionärin

Auf ihrem Weg zu neuen Massstäben in der deutschen Schlagerwelt betrat Fischer immer wieder Neuland und tat Dinge, die in dem einstmals erzkonservativen Genre zuvor undenkbar gewesen wären. Dazu gehörte es auch, sich Anfang 2024 in einer Cover–Story des «Stern» mit deutlichen Worten politisch zu positionieren. «Diskriminierung, Rassismus, Hass und Gewalt vergiften unsere Gesellschaft. Ich will in einem offenen, toleranten und vielfältigen Deutschland leben und wünsche mir eine bunte Zukunft für unsere Kinder» schrieb sie dort und forderte ihre Fangemeinde auf, wählen zu gehen: «Für die Demokratie und gegen die Extremisten!».