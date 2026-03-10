Helene Fischer zeigt ihre Bühne für die «360° Stadion Tour»

Auch für Menschen mit schlechten Augen habe man gesorgt. Denn: «Ihr werdet mich hier noch mal riesig sehen auf dieser Leinwand.» Weiter verriet sie, dass sie dieses Mal «richtig viele Tänzer» dabei habe. «Aber ich weiss natürlich, dass ihr mich sehen wollt. Das heisst, ich werde versuchen, in alle Ecken reinzukommen.» Die Zuschauerinnen und Zuschauer könnten sie «von allen Seiten» sehen. Zudem gebe es einen Steg, über den sie noch näher zum Publikum laufen kann. «Wie gesagt, ich versuche, euch so nah wie möglich zu kommen, und ich wünsche mir einfach nur, dass wir eine mega, mega Zeit haben. Das wird unser Sommer und ich freue mich so wahnsinnig auf euch.»