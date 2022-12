Schlagerstar Helene Fischer (38) zeigt sich in einem RTL-Interview privat wie selten zuvor. Der Sender begleitete die Sängerin einen ganzen Tag bei ihren Vorbereitungen in Kanada zur geplanten «Rausch live»-Tour im kommenden Jahr. Dort trainiert sie gemeinsam mit den Akrobaten des Cirque du Soleil für die anstehenden Konzerte. Im Interview erlaubte Fischer ungewohnte Einblicke: «Ich bin natürlich gereift. In meinem Privatleben hat sich einiges getan», erklärt die «Atemlos»-Sängerin. Sie könne sagen, dass sie «glücklicher denn je» sei: «Ich bin definitiv angekommen. Auch als Frau.» In ihrem Privatleben sei «alles wunderschön».