«Hellboy: The Crooked Man»: Hauptdarsteller für Neuverfilmung gefunden

«Hellboy»-Reboot mit David Harbour floppte 2019

Bereits 2019 hatte sich Regisseur Neil Marshall (52) an einem Reboot der «Hellboy»-Reihe versucht. Doch an «Hellboy» (2004) oder «Hellboy 2: Die goldene Armee» (2008) von Guillermo Del Toro (58) mit Ron Perlman (72) reichte die Verfilmung nicht heran. «Hellboy - Call of Darkness» spielte sein Budget von um die 50 Millionen US-Dollar gerade so wieder ein. Hauptdarsteller war damals «Stranger Things»-Star David Harbour (47).