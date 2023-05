Mit Helmut Berger (1944-2023) ist am 18. Mai einer der grössten Filmstars Österreichs verstorben. Fans der Schauspiellegende können sich am 24. Mai zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr persönlich in Salzburg verabschieden. Berger wird in der Trauerhalle Jung aufgebahrt, wie das Bestattungsunternehmen auf seiner Homepage mitteilt. Die Urnenbeisetzung soll demnach hingegen im engsten Kreise stattfinden.