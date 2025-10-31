Henning Baum: So war das Wiedersehen am «Der letzte Bulle»-Set

Was hat Mick Brisgau verpasst?

«Mick ist im Kern der gleiche geblieben», erzählt Baum über den Ruhrpott–Cop, der in den neuen Folgen einmal mehr mit der modernen Welt konfrontiert ist. «Er erkennt die Heuchelei im Wandel der Zeit und entlarvt sie. Das hat er schon immer mit grosser Spiellust gemacht und das ändert sich auch nicht», sagt der Schauspieler. Dem Polizisten falle es nicht schwer, «den Zeitgeist zu ignorieren. Schwer fällt ihm lediglich hinzunehmen, wie tief sich Blödheiten in den Köpfen der Menschen eingenistet haben. Er findet, dass er aus einer freieren Zeit kommt, in der auch mehr gelacht wurde. Übereinander und über sich selbst.» Nach über elf Jahren lernt er jedoch schnell auch die negativen Seiten seiner Abwesenheit kennen: «Mick hat verpasst, seinen Sohn heranwachsen zu sehen. Das ist ihm aber bewusst. Er hat täglich an ihn gedacht», sagt Baum.