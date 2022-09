Henning Krautmacher über Höhner-Abschied: «Tränchen werden fliessen»

Die Kölner Kultband Höhner feiert 2022 ihr 50. Jubiläum. Um das zu würdigen, hat sich die Gruppe etwas Besonderes einfallen lassen. So erscheinen am heutigen Freitag (9. September) die zwei Höhner-Boxen «50 Jahre - 50 Hits» (drei CDs) und «50 Jahre» (sechs CDs). In den kommenden Jahren muss die Band ohne Frontmann Henning Krautmacher (65) auskommen. Der gibt Ende Dezember sein letztes Konzert und übergibt den Staffelstab an Patrick Lück (47), der schon seit 2021 mit den Höhnern auf der Bühne steht.