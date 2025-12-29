Henny Reents: «Antagonisten sind meist die komplexeren Figuren»

Was hat Sie an der Rolle der Elisabeth Pape besonders gereizt?

Henny Reents: Ich mochte an der Rolle besonders ihre innere Ambivalenz. Einerseits ist Elisabeth stark in ihren Konventionen verhaftet – etwa, wenn es um ihre Kinder geht und wie diese verheiratet werden. Andererseits ist sie aber auch ihrer Zeit voraus. Sie verfügt über Geschäftssinn und strategisches Denken, lenkt das Geschehen auf dem Hof und führt die Geschäfte. Eigentlich ist sie das Oberhaupt der Familie. Das fand ich sehr spannend. Elisabeth ist eine dominante Frau, die sich nicht auf ihren Platz zurückweisen lässt. Sie nimmt sich ihren Raum und lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen – nicht von ihrem Mann und auch nicht von den anderen Dorfbewohnern.