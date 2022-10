Henry Cavill: DC will «Man of Steel 2» drehen

Superman-Comeback mit Black Adam

Superman, der in den letzten Jahren ein wenig das ungeliebte Stiefkind im DC Extended Universe geworden war, feiert nun offenbar ein Comeback im grossen Stil. In «Black Adam» mit Dwayne Johnson (50) soll der Mann aus Stahl einen kurzen Cameo-Auftritt haben. Der Film um den DC-Antihelden startet am 20. Oktober 2022. In einem Interview deutete Johnson zudem an, dass er sich einen Film wünscht, bei dem sein Black Adam gegen Superman antritt.