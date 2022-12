Henry Cavill ergattert Hauptrolle in «Warhammer 40.000»-Universum

Das ist «Warhammer 40.000»

Im Tabletop-Spiel «Warhammer 40.000» treten die Spieler mit Miniaturfiguren von Kriegern und Kampf-Fahrzeugen in Schlachten gegeneinander an. In der fernen Zukunft des 40. Jahrhunderts führt die hoch-militarisierte Menschheit Krieg gegen verschiedene Alien-Rassen - in einem die gesamte Galaxie überspannenden Konflikt. «Warhammer 40k», wie das Spiel auch genannt wird, ist eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy.