Henry Cavill freut sich auf Rückkehr als Superman

«Ich war im Studio von Warner Bros. in Grossbritannien und bin wieder in den Anzug gestiegen. Es war ein sehr kraftvoller Moment für mich», verriet der 39-Jährige. Er habe den Anzug des «Man of Steel» vor allem wegen der Nostalgie gewählt, die mit ihm verbunden ist. «Es war wichtig für mich, dort zu stehen und diesen Moment zu geniessen. Das ist einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Es fühlt sich grossartig an, die Gelegenheit zu haben, ihn wieder zu tragen», so Cavill.