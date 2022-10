Henry Cavill: In neuem Agentenfilm kämpft er gegen die Nazis

Vielbeschäftigter Henry Cavill

Ritchie und Cavill arbeiteten schon im Jahr 2015 für die Agenten-Actionkomödie «Codename U.N.C.L.E.» zusammen. Darsteller Cavill bestätigte erst vor wenigen Tagen seine Rückkehr als Superman im DC-Filmuniversum, nachdem der Mime in der Abspannszene von «Black Adam» als Kryptonier zu sehen war. Daneben wird Cavill in Bälde auch im Agententhriller «Argylle» von Matthew Vaughn (51) auftreten sowie in der dritten Staffel der Fantasy-Serie «The Witcher» auf Netflix zu sehen sein. Bereits am 4. November startet auf dem Streamingdienst Netflix «Enola Holmes 2», in dem Cavill an der Seite von «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (18) erneut den berühmten Meisterdetektiv Sherlock Holmes verkörpert.