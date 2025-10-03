Henry Cavill nach schwerer Verletzung wieder im Training

Erstmals öffentlich machte Cavill die Verletzung am 19. September. In einem Instagram–Post zeigte er sein hochgelagertes Bein mit einem Verband um Knöchel und Fuss. Dazu veröffentlichte er das Gedicht «Invictus» des englischen Dichters William Ernest Henley aus dem 19. Jahrhundert. «Aus finstrer Nacht, die mich umragt / durch Dunkelheit mein‹ Geist ich quäl / Ich dank, welch Gott es geben mag / dass unbezwung›n ist meine Seel», heisst es in der ersten Strophe. Details zur genauen Ursache der Verletzung nannte der Brite nicht.