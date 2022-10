Henry Cavill zeigt sich mit Freundin Natalie auf dem roten Teppich

Die Filmpremiere in New York besuchte auch Enola-Holmes-Darstellerin Millie Bobby Brown (18). Der «Stranger Things»-Star begeisterte in einem rosa Kleid neben Freund Jake Bongiovi (20) auf dem roten Teppich. Der zweite Film rund um die kleine Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes erscheint am 4. November auf Netflix.