Henry Golding: James-Bond-Rolle ist «Albtraum jedes Schauspielers»

Der britische Schauspieler Henry Golding (38), unter anderem bekannt aus dem Erfolgsfilm «Crazy Rich Asians», gilt als einer von vielen möglichen Kandidaten für die Rolle von Superspion James Bond. Doch im Rahmen der Premiere des Netflix–Films «The Old Guard 2», in dem er mitwirkt, gab Golding jetzt eine sehr ambivalente Einschätzung der Doppelnull–Rolle ab. «Ich glaube, das ist der Albtraum eines jeden Schauspielers», sagte er in Los Angeles gegenüber «People» wörtlich.