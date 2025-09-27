«Henry Maske - Mein Weg» im Stream und bald im TV

Die Doku beleuchtet die Hintergründe des Comebacks. Was trieb Maske an? «Ging es um Geld, Ruhm oder um verletzte Ehre?», wird in der Beschreibung des Formats gefragt. Maske kehrt in «Henry Maske – Mein Weg» an den Ort zurück, an dem der Kampf stattfand: die Münchner Olympiahalle. Für die Dokumentation wurde in der Arena eigens ein Boxring aufgebaut, damit Maske sich in «Atmosphäre und Emotionen» des Comeback–Abends hineinversetzen kann.