Hera Lind: «Eine gute Ehe ist wie ein gutes Haarspray»

Wie werden Sie Ihren Geburtstag feiern?

Hera Lind: Wir werden an diesem Tag in Kapstadt sein und dort auf das Kreuzfahrtschiff Vasco da Gama gehen, wo ich Lesungen und Schreibseminare für die Passagiere anbiete. Wir lieben die Kontakte, die wir an Bord knüpfen, denn es sind natürlich immer spannende Lebensgeschichten, die wir erfahren.