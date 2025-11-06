Herbst 2025: Die schönsten Strickteile für gemütliche Tage

Argyle–Pullover und Skinny Scarfs

In diesem Jahr läuft der Argyle–Pullover dem Zopfstrick–Pulli den Rang als Must–have der Saison ab. Das Muster wirkt stets zeitlos und verkörpert Herbst–Feeling pur. Dabei muss es nicht immer der klassische Pullover sein. Auch Poloshirts und ärmellose Westen sind die perfekte Grundlage für einen gemütlichen Look. Wer es preppy mag, greift zur Weste und kombiniert sie mit einer weissen Hemdbluse. Ein Minirock aus Tweed, eine farbige Strumpfhose und Slingback–Pumps machen den Look komplett.