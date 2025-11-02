Herbstferien genutzt: Prinz William und Prinzessin Kate sind umgezogen

Die Pläne wurden erstmals im August angekündigt. Ein Sprecher des Kensington–Palastes erklärte damals, dass die Thronfolgerfamilie noch in diesem Jahr umziehe. Es wird als Neuanfang nach einigen schwierigen Jahren für die junge Familie gesehen. Kurz nach ihrem Umzug von London in die Adelaide Cottage starb Williams Grossmutter, Königin Elizabeth II. (1926–2022). Im Jahr 2024 erhielten sowohl Prinzessin Kate als König Charles III. (76) eine Krebsdiagnose. Während der Monarch weiterhin behandelt wird, gab die Prinzessin von Wales im Januar bekannt, dass sie in Remission sei.