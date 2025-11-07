Herbstliche Leckerei: Pumpkin-Spice-Kekse

Sanft gewürzt und unwiderstehlich aromatisch, laden diese Pumpkin–Spice–Kekse zum Geniessen ein. Cremig im Inneren, mit Zimt, Ingwer und Nelken verfeinert, überraschen sie mit knusprigen Nüssen. Ob zum Kaffee, als Snack oder kleines Mitbringsel – jedes Stück versprüht herbstliche Gemütlichkeit.
Zutaten (ein Blech)
300 g Kürbispüree
350 g Mehl (Type 405)
200 g brauner Zucker
150 g weiche Butter
2 Eier (Zimmertemperatur)
2 TL Backpulver
2 TL Zimt
1 TL gemahlener Ingwer
1/2 TL gemahlene Muskatnuss
1/4 TL gemahlene Nelken
1/2 TL Salz
1 TL Vanilleextrakt
80 g gehackte Walnüsse
50 g Kürbiskerne zum Bestreuen
Kochutensilien: Backblech (30 x 40 cm), Backpapier, Rührschüssel, Handrührgerät, Schneebesen, Teigschaber, Kuchengitter
Zubereitung (50 Minuten)
1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. In einer Rührschüssel die zimmerwarme Butter mit dem braunen Zucker mindestens fünf Minuten cremig aufschlagen, bis die Masse eine fast schaumartige Konsistenz erhält. Die Eier einzeln unterrühren, wobei jedes Ei etwa 30 Sekunden eingearbeitet wird. Den Vanilleextrakt hinzufügen und das Kürbispüree einrühren, bis eine glatte Masse entsteht.
2. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Nelken und Salz mit einem Schneebesen gründlich vermischen, sodass sich die Gewürze gleichmässig verteilen und später in jedem Keks das volle Aromaspektrum entfalten können. Diese Mischung in drei Portionen zur Kürbismasse geben und vorsichtig unterheben. Die gehackten Walnüsse zum Schluss behutsam untermengen, um dem Gebäck zusätzlichen Biss zu verleihen.
3. Mit zwei Esslöffeln kleine Teighäufchen auf das vorbereitete Backblech setzen, dabei genug Abstand zwischen den einzelnen Keksen lassen, da sie beim Backen leicht auseinanderlaufen.
4. Das Blech im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene 12–15 Minuten backen, bis die Ränder der Kekse fest werden und sich leicht vom Backpapier lösen, während die Mitte noch weich und nachgiebig erscheint. Die Kekse sollten an der Oberfläche matt wirken und nur leicht gebräunt sein – sie festigen beim Abkühlen noch nach. Nach dem Backen die Kekse fünf Minuten auf dem Blech ruhen lassen, dann vorsichtig auf ein Kuchengitter heben und vollständig auskühlen lassen.
Anrichtetipps
Die Pumpkin–Spice–Kekse auf einer rustikalen Holzplatte oder Schieferplatte anrichten. Für eine herbstliche Dekoration einige Kürbiskerne und Zimtstangen zwischen den Keksstücken drapieren. Die Kekse lassen sich auch hervorragend in transparenten Gläsern schichten oder als Mitbringsel verpacken.
Getränkeempfehlung
Ein milder Apfelwein mit einem Schuss Rum sorgt für eine fruchtig–würzige Kombination.
Eine cremige heisse Schokolade mit Zimt und Vanille rundet das Aroma der herbstlichen Kekse perfekt ab.
Rezeptvariationen
Mit einem Esslöffel Ahornsirup im Teig und einer Handvoll Schokoladenstückchen entsteht eine süssere Variante, die besonders bei Kindern beliebt ist.
Statt Walnüssen können auch gehackte Pekannüsse oder Haselnüsse verwendet werden.