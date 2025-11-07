Herbstliche Leckerei: Pumpkin-Spice-Kekse

4. Das Blech im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene 12–15 Minuten backen, bis die Ränder der Kekse fest werden und sich leicht vom Backpapier lösen, während die Mitte noch weich und nachgiebig erscheint. Die Kekse sollten an der Oberfläche matt wirken und nur leicht gebräunt sein – sie festigen beim Abkühlen noch nach. Nach dem Backen die Kekse fünf Minuten auf dem Blech ruhen lassen, dann vorsichtig auf ein Kuchengitter heben und vollständig auskühlen lassen.